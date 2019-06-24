醫訊》台大醫院雲林分院首例試管嬰兒 滿月回娘家

2019-06-24 13:20

〔記者詹士弘／雲林報導〕台大醫院雲林分院於去年6月成立生殖醫學中心，今年5月順利誕生第一例試管嬰兒，台大醫院雲林分院今天邀請父母親與滿月寶寶回娘家，一起慶祝雲林第一例試管嬰兒誕生的喜悅。

生殖醫學中心耗資千萬元成立，至今已有17對夫妻進行試管療程，已有10對成功懷孕，其中吳小姐是第一個成功案例，第二例於上週六產下一對雙胞胎；另生殖中心也提供凍卵，目前已完成兩例凍卵療程，接受凍卵的女性分別是38及39歲。

婦產部醫師楊博凱表示，吳小姐結婚多年，第一胎也是試管嬰兒，之後雖然曾嚐試自然懷孕及人工授精，但都以流產或子宮外孕收場，由於吳小姐是台大雲林醫院的護理師，生殖醫學中心成立後，她因緣際會下，成為台大醫院第一例接受試管療程的病患，也順利產下一名2800公克的男嬰。

「孩子上天賜予的，很幸運。」吳小姐表示，之前嚐試懷第二胎，但失敗了5、6次，能有第二個孩子，過程雖然辛苦，但很高興。

楊博凱表示，做試管嬰兒療程，女性超過35歲以後，成功懷孕的機率就迅速下降，凍卵年輕時一次排卵可達20顆，會隨著年齡成長而減少，到醫院凍卵的兩例，凍卵都在5顆以下，如果超過40歲，可能只有1到2顆。

台大雲林分院表示，試管嬰兒及凍卵都需自費，其中凍卵單次費用約8到12萬元，試管嬰兒價格比本院低。

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