柳營科工區環保設施招商 6/27說明會公開徵求意見

2019-06-24 12:26

〔記者王涵平／台南報導〕柳營科工區環保設施招商營運，南市經發局將於6月27日在柳科服務中心辦理招商說明會，公開徵求投資人意見，歡迎報名參加。

經濟發展局表示，「臺南市柳營科技工業區暨環保園區環保設施用地民間自提ROT＆BOT案」招商說明會，將說明第二階段公開徵求其他民間投資人之契約及申請須知，透過企業經營柳科污水處理廠與多元化環保附屬事業。

經發局代理局長蕭富仁表示，全案於今年5月完成初審及公聽會程序，有1間企業聯盟廠商為合格申請人，後續啟動第二階段公開徵求其他民間投資人招商程序，委外標的是將既有污水處理廠（2.45公頃）營運規劃為ROT、污水處理廠二期空地及部分環保中心空地（1.81公頃）規劃為BOT，總委託範圍合計4.26公頃，附屬事業為廢棄物處理設施及設備之處理廠，處理範圍包括液態廢棄物（如廢酸鹼、廢溶劑及廢油等）及固態廢棄物（如廢容器洗淨等）之處理，委託經營期間30年。

經發局表示，市府自完成土地移交日起依法營運商每年需提交土地租金 （依當年期申報地價3%約120萬）、固定權利金（實際金額由廠商自行提出，但不得低於新台幣140 萬元/年）及變動權利金（以附屬事業營業額之比例計收）予市府，並自正式營運日起每年繳交，預計可為市府帶來穩定的租金收益。相關諮詢可洽柳營科技工業區服務中心 06-6232345。

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