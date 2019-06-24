新莊、鶯歌2處危老重建案 今同步拆除

2019-06-24 11:50

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市新莊區光明段及鶯歌區陶瓷段2處危老重建案今天都同步拆除，新北市都市更新辦公室表示，今天同步拆除的新莊區光明段及鶯歌區陶瓷段的2處危老重建案，建築物結構安全性能初步評估結果的危險度總評估分數已達69分及78分，高於30分的安全評估基準，屬未達安全等級的老舊房屋，有危險疑慮。新北副市長謝政達今天也至新莊區光明段工地為拆除儀式祈福。

謝政達表示，危老條例發布至今，新北市危老重建核准案量達44案，累計開工動土件數截至今天已13案。

新北市政府都市更新處表示，新莊區光明段案原建物頂樓漏水嚴重，各層都有牆壁裂縫及樓板高低差，經市府危老重建計畫審查通過後，將可重建為有電梯、開放空間且安全的14層樓集合住宅大樓；而鶯歌區陶瓷段的磚石造老屋未來也將重建為7層樓的集合住宅。

新北都更處表示，危老條例施行起3年內（2020年5月9日止）申請的重建計畫即給予10%容積時程獎勵，即將屆期，已在進行整合的民眾可盡快向市府申請重建計畫，以免錯失獎勵優惠時程。

新北都更處表示危老重建相關資訊、申請注意事項、範本、檢核表及已核准的案件相關資料，民眾可至「危老重建計畫」宣導專區 參考，或加入都更小百科Line群組（加入好友功能中輸入ID ：@urradio1999）掌握都更資訊，或洽29506206。

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