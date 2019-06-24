基隆300年老榕樹倒塌 8戶人家無法進出

2019-06-24 11:28

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市信義區東光路50號旁一棵300年歷史的老榕樹今天凌晨突然倒伏，巨大樹身不但攔腰擋住巷道8戶人家唯一進出道路，也拉扯電線導致電線桿、路燈倒塌，沒有照明及第四台，所幸沒有造成人員傷亡，目前區公所正調派機具進場搶通中。

當地沈姓住戶憶及今天凌晨老樹倒塌的轟隆巨響與震動，仍然心有餘悸，他表示，出門查看才發現是老樹倒了，整條馬路都被老樹佔滿，這邊8戶人家今天都沒辦法上班，從老樹的年輪研判，應該已經有300年樹齡，希望相關單位趕快幫忙排除狀況，恢復正常生活。

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