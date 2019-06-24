社會新鮮人入行簽50萬本票 每月薪水2.6萬卻包山包海

2019-06-24 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕一名社會新鮮人在「爆料公社」上爆料，她到一間公司上班，除了須簽約2年，還要簽50萬本票；一個月水2萬6，工作內容卻包山包海，原PO稱不少員工一樣跟她簽下不平等條約，上班期間除經常要墊錢、受精神壓迫，最後還賠了15萬，讓她氣得在「爆料公社」發文，希望大家能挺身而出，遏止這種行為。

據「爆料公社」，一名剛出社會的網友，到某間公司面試時，公司表示為避免商業機密走漏並且降低人事流動率，因此要簽約2年，並須簽本票作為擔保。因為不知當中是否有詐，她雖有猶豫，不過公司主管則說，公司上面有大公司管理，不是一間會隨便亂來的無名公司。當時公司還叫她們將合約內容看清楚，有問題可以馬上提出或不簽，原PO認為公司內很多面試者，就是這樣被唬住，傻傻地簽下這份不平等條款。

原PO說道，一個月薪水2萬6，工作內容卻包山包海，要做行政、秘書、倉管、品管、採購、美編、打掃阿姨、上課助教、買餐小妹、以及各種打雜事項等，上班9點30分前打卡，責任制所以不打下班卡，每天工作超過12小時；另外她提及，倉庫主管常常在她不在時拿貨，事隔3、4天才說他們有拿產品，才叫我補出貨，盤點有少又叫她賠錢，前前後後賠了3、4次，還不開發票。而當老闆們覺得某個員工不聽他們的話或是沒有利用價值時，就用扣錢、言語暴力、同儕排擠等各種方式，以精神壓迫讓員工受不了主動提離職。

原PO表示，最後共賠了3個月薪資、勞健保和6萬元多給公司。她強調，任職期間被壓榨的事情不只有她一個員工受害，希望大家都能挺身而出，遏止這種行為，讓正義可以發聲，而就在爆料後，該公司立即發聲明稿，揚言將對原PO採取法律行動提告。

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