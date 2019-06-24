「水往上流」奇觀實為往下流 國中生實驗揭露真相

2019-06-24 10:47

［記者黃明堂／台東報導］東海岸「水往上流」被譽為奇觀，但水真的往上流？台東縣寶桑國中師生進行現場量測、模擬等多項實驗，都證明水往下流，是因巧妙的地形讓人產生「視錯覺」。這項研究，獲得台東縣中小學科展國中組物理科第一名。

「水往上流」位於台11線來都蘭附近，是一條農田灌溉溝渠，豎立「奇觀」石碑，小小水溝，每天吸引大批遊客，為的是一睹水往高處的奇觀。在多數遊客眼裡，不管站在低處或高處，確實感覺到，水是往上流的，有的人還會放置樹葉，看著葉子隨水流走上坡，嘆不可思議。

但是，這條水溝真的違反地心引力，水往上流嗎？寶桑國中老師楊惠如、溫瑞文帶著張景雯、鄭宜汶、汪泓佑3位學生實驗，讓證據揭露真相。

他們利用手機水平儀測量器測量水溝傾斜角度，證明坡道向下。利用自製量角測量器放置溝底，觀察重物的漂流方向由左而右產生推力，證明水向右傾斜，也就是往下流。

再以寶特瓶內裝1/3瓶水自製水平儀，置於水面上，瓶身向右傾斜，順著水流向右流動，也證明水流是往右邊下流。

「水往上流」的現場從下而上有車道、水道、樹台3種地形線，師生量測到依序是向右傾斜4.2、0.6、1.8度，根據數據製作出模擬道具，請27人坐在同一位置觀測，結果有92%認為中間的水道線是往上，證明存在視錯覺。

他們進一步發現，因夾角、方向、顏色的不同，會產生不同的錯覺強度。

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