長榮空服員罷工》3層高平台抗爭 團結晚會掀起高潮

2019-06-23 23:54

［記者陳恩惠／桃園報導］長榮空服員罷工第四天，雖然下著滂沱大雨，仍有數百名桃園市空服員職業工會成員，在現場靜坐爭權益，晚上舉辦「工會團結晚會」，全國各地工會前來贊聲，主辦單位晚間表示，空服員團結晚會的現場，已有上千人參與後，工會會員代表胡曉萱爬上三層樓高的升降平台上，將進行高空抗爭，表示將持續到罷工結束，為晚會掀起高潮，由於蘆竹地區強風勁雨，桃園市消防局前來勘查，認為危險而勸說，公司則緊急連絡胡母到場。

由於昨天同樣是華航罷工三周年紀念，工會舉行「團結晚會」，參與罷工的空服員與家屬們陸續到場聲援，晚會由觀賞「打破零工會神話：長榮空服員爭尊嚴的故事」影片開場，隨後安排電資、北捷、郵局、醫師、中華電信、環保等工會代表輪番上台大力聲援，甚至跨海連線與香港職業工會聯盟的空姐代表視訊，現場情緒激昂，女力戰鬥力十足。

而在晚會結束前一刻，一名會員代表胡曉萱在台上分享，很感謝華航空服員罷工成功，鼓舞了我們，當初他們罷工時，我才剛成為正式空服員四個月，加入工會是我首次感受到團結。

他說，長榮空服員真的很厲害，我們成功，把團結這兩個字，變得不僅僅是兩個字而已，我們把團結，變成我們的力量，團結是什麼？團結就是：我知道，我的身邊，有你們！讓我們一起慢跑到最後好不好？

語畢，她隨即爬上一旁掛著布條三層高的升降平台，表示自即刻起，開始在三層樓高的平台上進行高空抗爭，將持續到資方拿出誠意、妥善回應罷工、雙方達成共識之前，都會一直在高空中持續抗爭。

她又說「今天我上高空抗爭，我覺得自己很幸運，因為我比大家更接近天空一點，我知道大家都願意飛，工會幹部承諾，絕對要帶著大家，有尊嚴地回到天空！自即起，我會一直待在這個平台，直到罷工結束。」為晚會掀起高潮。

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