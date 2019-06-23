早療兒變身超級小騎士 八卦寮文教基金會連續16年扮推手

2019-06-23 22:18

〔記者蘇福男／高雄報導〕馬術治療有助早療兒童復健，但費用不便宜，財團法人八卦寮文教基金會連續16年提供早療兒童馬術治療服務，今天有12位小朋友結訓，家長希望政府能提供經費助一臂之力。

八卦寮文教基金會今天在橋頭馬術中心為12位早療兒童的馬術治療課程，舉行結訓典禮，由董事長余政憲頒發結業證書給超級小騎士，並頒發感謝狀給屏東大學特教系、樹人醫專物理治療科擔任治療師及陪騎志工的同學，12位早療兒童中有4人腦性麻痺、1人小腦萎縮、3人發展遲緩、2人自閉症另2人罕見疾病。

12位早療兒童在經過3個月、12堂課的馬術治療，都有明顯的進展，小學員嘉嘉的媽媽說，嘉嘉原本在家只會看書，接受馬術治療後，現在在家會拿球玩，甚至使出黃金左腳踢球，除活動力增強，口語能力也大有進步；恩恩的母親說，5歲女兒罹患自閉症合併注意力不足，很多動作不協調，走路易跌倒，最喜歡的動作是趴著，上完馬術課後，超喜歡馬馬，活動量大增，走路也比較不會跌倒，感覺統合有明顯改善，她表示，馬術治療費用並不便宜，幸好有八卦寮文教基金會等善心團體及人士協助，每期僅繳交2500元，希望政府能補助經費助家屬一臂之力。

余政憲表示，八卦寮文教基金會自2004年即持續推動馬術治療，每年提供12位身心障礙小朋友接近馬匹的機會，透過治療團隊的協力，多數幼兒都有顯著的進步，每期費用多達60萬元，幸好有民間企業及熱心人士經費協助，才減輕早療兒童家屬的經濟負擔。

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