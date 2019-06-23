長榮空服員罷工》旅遊回不來 有人還在雪梨機場等

2019-06-23 20:30

〔記者歐素美／台中報導〕彰化縣楊小姐19日跟團搭乘長榮航空到澳洲旅遊，訂24日上午8點返台，因長榮航空罷工，她和約20名團員，從布里斯本飛雪梨再轉菲律賓馬尼拉，預計明天（24日）晚上8點多才能抵台，直航變轉三班機還延誤，旅客苦不堪言，更慘的是還有約10名團員，仍滯留雪梨機場等候機位，他們呼籲長榮航空勞資雙方理性溝通，不要再罷工，因為影響及受災的都是旅客。

楊小姐搭乘長榮航空到澳洲進行6天3夜旅行，桃園機場直飛澳洲布里斯本，原訂24日上午8點返台，結果遇到長榮航空罷工飛機不飛，她說，幸好旅行社安排搭乘菲律賓航空班機回台，全團30人今天晚上8點將搭乘班機從布里斯本到雪梨機場，然後，再分成三批，其中，她在今天晚上11點多抵達後才能入住過境旅館3小時，明天凌晨2點多就要再出發到機場，搭乘清晨6點的班機到菲律賓馬尼拉，下午5點50分才從馬尼拉飛桃園機場；另一些人則明天上午10點多才搭機到馬尼拉，一樣搭下午5點50分的班機，約晚上8點多才能抵台，旅程奔波辛苦，十分無奈。

但她說，全團30人，還有約10人還滯留雪梨機場，等候其他機位以回台，她還不算最慘的。 楊小姐說，罷工是勞工的權益，但受影響的是一般民眾，希望長榮勞資雙方能理性溝通，早日恢復正常航班，否則最輸的永遠是旅客。

長榮航空持續罷工，台中機場24日仍有台中到無鍚及台中到澳門來回共四航班取消。雖然台中機場華信也飛無錫，虎航則有飛澳門，但暑期機位都很滿，因此，今天旅客到台中機場轉簽的不多，大多改期或至其他機場改搭其他班機，還有旅客感謝地勤人協助辦理轉簽的辛勞，留下鼓勵的話語，讓台中機場長榮及立榮航空人員十分感動。

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