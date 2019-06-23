台江菜市場像學校！親子讚上這社大課程真有滋味

2019-06-23 17:58

〔記者王俊忠／台南報導〕菜市場學校，台江社大「大廟興學」最有滋味的特色課程！台江社大老師鼓勵親子與學員、志工利用假日一起逛菜市場，認識菜市場與攤家辛勤販售蔬果魚肉的故事及在地美食文化。

今天台江社大分校教師謝美玲與大廟興學志工帶領20多位親子，前往位於十三佃的南市果菜市場，展開美食任務大作戰，拜訪在地虱目魚、水果及豬肉等達人。參訪學生表示，今天菜市場學校課程，最深刻的是虱目魚老闆的刀工，要切出魚肉無魚刺的刀工，需要3年4個月養成時間，令人驚訝！尤其看到老闆很快速的將1條魚每個部位切開，十分不簡單，大家還共同採買美食、共餐共學，是很棒的課程學習，台江菜市場像1座學校，這堂「菜市仔」親子課很有滋味、有趣，非常推薦大家來參加。

社大台江分校表示，十三佃的台南市果菜市場是東南亞最大規模，一到假日，有如在地百貨公司，花卉蔬果魚肉與服飾、咖啡、特色小吃，應有盡有，特別與在地農會及攤商達人合作，介紹各種採買蔬果魚肉的撇步技巧，同時以美食任務大挑戰方式，實際體驗菜市場學校的選菜挑魚買水果方法。

李姓學生說，水果攤老闆還分享1個實用知識，教大家不用刀切，就可以將椰子殼打開、食用椰肉，一點都不會浪費，這是親子菜市場學校很特別的地方，可以學習到看不見的知識。1位媽媽也說，菜市場幾乎是每位家庭主婦的日常生活，透過大廟興學菜市場課程，能了解到鮮少人會去知道的攤家故事及在地人推薦的在地美食。

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