長榮空服罷工》旅行業反撲 25日號召抗議空服員

2019-06-23 15:33

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台北、台中、高雄旅行公會今天召開記者會，譴責桃園市空服員職業工會突襲式罷工，造成數十萬名旅客行程延誤，旅行業者損失無法估算，除要求政府盡快立法修訂15天以上的罷工預告期，更揚言25日將號召百名旅行業者，到桃園南崁長榮航運大樓向長榮及空服員工會進行反罷工抗議。

台北市旅行公會理事長吳志健表示，勞工爭取罷工權益應受到尊重，但對於濫用突襲式的罷工手段綁架消費者，謀取自身利益、漠視社會大眾權益，這樣粗暴的行為，旅行業要予以強烈譴責。

吳志健說，行政院應即刻協調勞動部、交通部促成勞資雙方理性溝通，讓罷工盡快落幕，航空運輸業已連續3次大罷工，影響旅客、旅行社損失非常大，請問要政府擬訂罷工預告期，讓消費者及旅行社及早因應有這麼難嗎？

吳志健表示，本次罷工是勞資問題，不應該將責任推到旅客及旅遊業身上，長榮航空和工會應負擔所有賠償責任，因罷工造成航班取消，所衍生費用要納入補償費用。此外，公會也呼籲觀光局應再次針對此次罷工，對外公告參團解約處理原則。

高雄旅行公會理事長吳盈良表示，工會2點宣布、4點罷工，其實對中南部消費者已經造成很大的損失，南部消費者下午4點的飛機，要提早7小時從家裡出發搭高鐵轉乘到機場登機，如果是屏東或台東的旅客至少要提前12個小時；工會為了自身利益，棄消費者權益於不顧。公會要求，將來空服員工會罷工也要負擔消費者損失，才是合理的爭取權益範圍。

台中旅行公會理事長張進丁表示，中南部旅行業者這幾天強烈要求公會要有抗爭手段，目前已經商討好，若罷工持續，旅行業預計25日上午10點到南崁長榮航運大樓進行反罷工抗議。

律師吳筱涵表示，勞資爭議處理法賦予罷工權利，但是否可以完全無限制的使用？勞資爭議處理法規定，勞資爭議行為有權利濫用原則，若今天涉及大眾生命安全、國家安全及重大公共利益，罷工是有限制的，必須要勞資雙方約定必要服務條款，包括電力、燃氣、醫院、自來水等行業都是如此。她認為，像航空公司這樣的交通業也關係消費者重大權益，有公共利益考量，政府可以認真思考建立罷工預告期，讓消費者有緩衝時間。

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