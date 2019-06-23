長榮空服罷工》旅行業反撲 25日號召抗議空服員
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2019-06-23 15:33

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台北、台中、高雄旅行公會今天召開記者會，譴責桃園市空服員職業工會突襲式罷工，造成數十萬名旅客行程延誤，旅行業者損失無法估算，除要求政府盡快立法修訂15天以上的罷工預告期，更揚言25日將號召百名旅行業者，到桃園南崁長榮航運大樓向長榮及空服員工會進行反罷工抗議。

台北市旅行公會理事長吳志健表示，勞工爭取罷工權益應受到尊重，但對於濫用突襲式的罷工手段綁架消費者，謀取自身利益、漠視社會大眾權益，這樣粗暴的行為，旅行業要予以強烈譴責。

吳志健說，行政院應即刻協調勞動部、交通部促成勞資雙方理性溝通，讓罷工盡快落幕，航空運輸業已連續3次大罷工，影響旅客、旅行社損失非常大，請問要政府擬訂罷工預告期，讓消費者及旅行社及早因應有這麼難嗎？

吳志健表示，本次罷工是勞資問題，不應該將責任推到旅客及旅遊業身上，長榮航空和工會應負擔所有賠償責任，因罷工造成航班取消，所衍生費用要納入補償費用。此外，公會也呼籲觀光局應再次針對此次罷工，對外公告參團解約處理原則。

高雄旅行公會理事長吳盈良表示，工會2點宣布、4點罷工，其實對中南部消費者已經造成很大的損失，南部消費者下午4點的飛機，要提早7小時從家裡出發搭高鐵轉乘到機場登機，如果是屏東或台東的旅客至少要提前12個小時；工會為了自身利益，棄消費者權益於不顧。公會要求，將來空服員工會罷工也要負擔消費者損失，才是合理的爭取權益範圍。

台中旅行公會理事長張進丁表示，中南部旅行業者這幾天強烈要求公會要有抗爭手段，目前已經商討好，若罷工持續，旅行業預計25日上午10點到南崁長榮航運大樓進行反罷工抗議。

律師吳筱涵表示，勞資爭議處理法賦予罷工權利，但是否可以完全無限制的使用？勞資爭議處理法規定，勞資爭議行為有權利濫用原則，若今天涉及大眾生命安全、國家安全及重大公共利益，罷工是有限制的，必須要勞資雙方約定必要服務條款，包括電力、燃氣、醫院、自來水等行業都是如此。她認為，像航空公司這樣的交通業也關係消費者重大權益，有公共利益考量，政府可以認真思考建立罷工預告期，讓消費者有緩衝時間。

  • 台北、台中、高雄旅行公會今天召開記者會譴責桃園市空服員職業工會突襲式罷工，造成數十萬名旅客行程延誤，要求政府盡快立法修訂15天以上的罷工預告期。（記者蕭玗欣攝）

    台北、台中、高雄旅行公會今天召開記者會譴責桃園市空服員職業工會突襲式罷工，造成數十萬名旅客行程延誤，要求政府盡快立法修訂15天以上的罷工預告期。（記者蕭玗欣攝）

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