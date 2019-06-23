眼球有硬皮長贅肉…別低估這原因

2019-06-23 16:33

首次上稿 15:22

更新時間 16:33

〔記者黃美珠／新竹報導〕PM2.5對人體的威脅不只是呼吸道，就連眼睛也難逃！中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山說，眼睛沒有皮膚保護，PM2.5很容易跑進眼結膜的血管裡面造成紅、腫、癢、痛等過敏症狀。但最可怕的是它會造成大家天氣陰陰的、紫外線不強的假象，對紫外線失去戒心，以致出門不戴太陽眼鏡。然而眼球長期受PM2.5和紫外線的雙重傷害，表面不僅會長出「硬皮」，還可能惡化長出「贅肉」終而造成視力下降！

他說，PM2.5會導致不設防的眼睛容易慢性發炎，特別是有過敏體質者。紫外線同樣也會讓有血管的眼白部分出現血管炎。長期反覆發炎、「紅眼睛」後，眼白的組織就會鼓起來硬化變成「硬皮」，就像皮膚局部長時間摩擦後會硬化一樣。

而這個「硬皮」若沒有妥適處理，慢慢往眼球、沒有血管的黑色區域長去，越長越大就會變成瘜肉，也就是他們俗稱的「贅肉」。而一旦增生到瞳孔便會影響視力，造成視力下降，縱然手術刮除也無法完全恢復。

從臨床上他發現，最近3年這類患者增加了約3成，其中南部患者是北部的5倍，而出現硬皮症狀的女性比男性多，比例是3比1，但惡化到長贅肉的卻又變成男性居多。

他研判，應該跟南部日照比較多、長，女性比男性積極就醫諮詢有關。而30歲上下的女性，由於愛美而配戴隱形眼鏡或瞳孔放大片等，導致眼球長出硬皮的狀況，近年更有明顯增加的趨勢。

陳瑩山說，他建議這類患者不要戴隱形眼鏡外，出門更要記得戴包覆式的太陽眼鏡。

現在小孩10個有9個是過敏體質，除了空氣品質糟時，有時季節變換花粉多也會誘發過敏，所以陳瑩山建議出門除隨身攜帶醫師所開的眼藥水備用，前1晚也可打溼毛巾冷凍，次日放在保冰袋內隨行，一旦真的發生眼睛紅腫等過敏現象就能立刻冰敷緩解；不然就近找便利店買濕紙巾、冷飲罐冰敷也可。

除了前述預防的「外用」招數，他也釋出1帖「內服法」教大家戰勝PM2.5和紫外線，那就是每天多吃綠色蔬菜、外加1顆蛋！他說，綠色植物屬於抗陽光的「專家」，至於蛋黃中的葉黃素、玉米黃素、以及鋅含量都很高，這對眼睛健康都有益外，它對人體來說也很好吸收，是對眼睛保健很有效的1種食物。

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