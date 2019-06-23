桃空職工到機場致歉 長榮航空籲停止罷工回歸正常

2019-06-23 15:53

〔記者姚介修／桃園機場報導〕針對桃空職工副理事長廖以勤率員到機場向地勤致歉，長榮航空機場本部副總經理指出，他希望罷工同事能夠回到工作崗位，地勤熬夜工作、及旅客行程延誤的問題都可以迎刃而解。

長榮航空質疑表示，桃空職工副理事長兼長榮航空企業工會（簡稱長榮企工）理事長廖以勤，是向長榮航空發動罷工投票的桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）之理事，長榮企工與桃空職工會所登記地址相同、連絡人及電話相同，也曾經多次使用桃空職工文號行文公司，甚至聯絡人也經常相同，且長榮企工高達8成的幹部也同時身兼桃空職工的主要幹部，是否在操弄「一批人馬，兩塊招牌」—左手扮黑臉，右手扮白臉之手法，實令人難以理解。

另外，陸續傳出長榮航空願意服勤空服員遭到罷工空服員「叛徒」、「為錢不要尊嚴」等言語上的霸凌，她們感到承受很大的壓力，空服員私下表示，其實罷工對公司造成的損失很大，他們也是不願意看到這種情形。

長榮企工主導幹部在關注出勤津貼之餘，更應回歸思考其以桃空職工身份發起罷工對公司地勤人員與旅客所可能造成的不便、負擔與壓力，才是問題的根本，切勿藉這些議題糢糊焦點，即使工會再多的致歉，相信也無法挽回公司的損失和所以旅客無法搭機無形的損失。

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