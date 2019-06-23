為難長輩！ 5000元智慧表難取得被「幹爆」

2019-06-23 14:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣衛生局為鼓勵老人多運動，推出「豬年行大運，彰化動起來」計畫，準備1萬支價值5000元的健康智能手表給老人家，結果這項政策在民間竟被罵翻，原來要拿這支手表得做體適檢測，還要做健檢，又得上衛生局網站和LINE群組按讚和衛生局結為好友，老人家不知什麼是LINE、什麼是APP？看得霧煞煞，自嘲拿手表要「過五關斬六將」，民代希望縣府要送就「卡阿沙力」，不要為難老人家。

這支5000元手表推出後引發縣民瘋狂預訂，1萬個名額早就額滿，目前民眾需等到基地台建置完成才能拿到手表，但手表還沒拿到，民眾已「幹爆」縣府。

原本縣府當初公告，只需通過體適能測驗就有資格獲得，後來又說年滿65歲的優先，許多人前去衛生所登記，被告知還要有附帶條件，包括要完成健檢，還要上衛生局官方的Line群組按讚，還要加為好友，其次要到彰化衛生局的臉書官網按讚，有民眾說「拿個錶，過五關斬六將」。

溪州鄉鄭姓民眾說，這是在刁難，他沒有智慧手機，也不會電腦，要怎麼上臉書？這分明就是「看得到，吃不到」，把老人家「裝肖維」。

田尾鄉一名社區發展協會理事長說，他得知縣府有這項「好康」後，四處宣揚，來他這裡登記的就有20人，結果現在他要載著這些老人家去醫院做健檢，還幫他們開臉書和LINE帳號，「累死自己」。

縣議員黃盛祿說，送老人家建康手環，提昇運動風氣，非常好，但縣府不應該設下重重關卡，更何況老人家不一定都擁有智慧手機，「要送就卡阿莎力」。

衛生局說，他們絕無刁難之意，希望老人家利用這次送手表的機會，知道縣府在各地都有舉辦「全民健檢」，衛生局的LINE及臉書粉絲頁不定時po出「健康訊息」，他們希望縣民透過這些E化措施，第一時間掌握相關訊息，他們強調，官方絕不會刁難老人家，若老人們主動告知沒有智慧手機，工作人員也會透過電腦及其它平台，幫老人家過關。

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