新課綱增探究與實作 武陵考證氣候變遷

2019-06-23 14:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕12年國教新課綱將在今年8月上路，其中在自然領域方面，增加「探究與實作」學分，不少教師困惑如何教，教育部國教署指出，由普高化學學科中心種子教師和武陵高中合作，推出全球氣候變遷為主題的選修課程，成功激發學生對科學的好奇心，未來可望提供他校參考。

國教署表示，12年國教課綱自然領域，調降各學科必修，新增「探究與實作」必修4學分，可跨領域整合，讓物理、化學、生物及地球科學等教師彼此合作，重點是讓學生在探究及實作的過程，培育自然科學興趣及知識。

但不少高中端面臨新增必修學分，不知如何開課，國教署今表示，現場已有教師努力研發，如普通型高中化學學科中心種子教師吳德鵬、張明娟，就在107學年起和桃園市武陵高中合作，花1年時間研發相關課程，決定投入「全球氣候變遷」主題，編出一系列教材，可供高一生選修。

其中，該教材研擬透過這種科學方法，如觀察、查找、驗證、整合相關資料、實驗設計、數據分析、小論文撰寫、相關議題公聽會等方式，來探究國內外對氣候變遷的應對措施、相關國際公約的精神，甚至還要蒐集並分析在地能源的消耗與排碳的趨勢等，最終引導學生，思考因地制宜的解決之道。

國教署認為，該項課程教案，實施過程超過11名教師觀課，試行調整後，推出共編單元教材，未來有機會可提供其他學校參考，展開類似的探究與實作課程，讓學生最終可得到綜合理解運用自然科學的概念。

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