拆鋼架門 台南佳里蕭壠文化園區入口意象改造變身

2019-06-23 14:36

〔記者楊金城／台南報導〕佳里蕭壠文化園區門口大改造，要將鋼構入口處拆除，打造新的入口意象廣場，預計9月底完工。

台南市文化局文化園區管理科長黃瓊瑩說，現有的大型鋼拱門遮蔽漂亮的糖廠倉庫立面，拆掉鋼構物，重建入口廣場，可提高多元使用空間，美化園區入口。

蕭壠文化園區的前身是佳里蕭壠糖廠，2005年轉型成蕭壠文化園區，是台南市重要的文化觀光和遊憩景點，園區門口有座鋼構入口意象建築物，十分醒目。遊客說，鋼構門架斑駁老舊，並擋住園區景觀，蕭壠門面換新有其必要。

黃瓊瑩說，蕭壠入口廣場意象營造及北側酪梨區環境改造計畫總經費600萬，其中營建署「城鎮之心」計畫補助480萬元，上月中開工，預計9月底竣工。

現有鋼構物拆除後，可重新連接被分開的入口空間，創造具通透性的主入口廣場，改善綠地空間環境，促進戶外空間更多元使用，並可加強既有景點環境修補與串連，提升整體藝術文化氛圍環境，增加社區遊憩空間。

園區內親水噴水池也整修完畢，預計7月初開放，在遊客在炎炎夏日清涼一下。

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