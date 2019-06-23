畢業典禮辦得像喜宴 小學出動4人大轎「出嫁」畢業生

2019-06-23 14:37

〔記者張議晨／宜蘭報導〕早期大戶人家才有的結婚花轎，現身幼兒園畢業典禮！壯圍鄉古亭國小昨晚為幼兒園28名學生舉辦畢業典禮，校方為此借來4名壯丁才扛得起的花轎，讓畢業生乘坐花轎華麗出場。校長黃賜福說，學生畢業就像嫁女兒，有難過也有不捨，希望用辦喜事的心，歡送他們。

古亭國小昨舉辦畢業典禮，其中幼兒園有28人完成學業，準備進入人生下一個階段；由於古亭位於農村，校方今年借來大花轎，再由支援畢典的外校校長當「轎夫」，輪流為畢業生抬轎。

昨晚28名畢業生乘坐花轎粉墨登場，下轎剎那頓時吸引全場目光，整場畢典宛如古時候的婚宴，熱鬧非凡。

幫忙抬轎的七賢國小校長劉建成笑說，花轎重達百公斤，他們抬得非常吃力，但為了給畢業生難忘回憶，再累也要呈現最猛的一面。

黃賜福說，幼兒園畢業象徵另一段旅程的開始，今年出動花轎風光歡送，是希望畢業生在進入小學階段前有與眾不同的難忘回憶。

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