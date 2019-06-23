中社花市舉辦荷花美人攝影比賽 500攝影愛好者齊聚一堂

2019-06-23 14:04

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里中社花市荷花池佔地兩千坪，目前石蓮、建蓮、大憨蓮及重瓣牡丹蓮等各式荷花盛開，吸引許多攝影愛好者前來取景，中社花市今天特別舉辦「荷花美人攝影比賽」，民眾拍下美麗模特兒與荷花，即有機會拿大獎；即日至8月底，每天提前上午7點半即開園，方便民眾拍攝荷花，台中、彰化、南投、苗栗縣市民眾持身份證入園，並享半價優惠。

中社荷花季開幕，今天特別辦理「荷花美人攝影比賽」，台中市攝影學會等學員約500人到場，拍攝模特兒在荷花田裡的美景，副市長楊瓊瓔也出席。

中社花市場長陳月香表示，中社荷花季往年皆吸引許多攝影愛好者前來拍攝，甚至詢問拍攝荷花的技巧，為分享更多荷花愛好者，今年特別舉辦攝影比賽，將選出前三名及優選、佳作等共18件作品，28日頒獎，第一名可獲獎金1萬元、第二名5千元、第三名2千元。

台中市副市長楊瓊瓔則感謝中社及台中市攝影學會用心舉辦攝影比賽，將產業與藝術文化結合，這次參賽者最小僅8歲，預估今天的比賽將產生3000件攝影作品，未來將展現給大家欣賞。

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