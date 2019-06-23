從夜市到戲棚 明華園小旦梁瓊文分享流轉人生

2019-06-23 13:59

〔記者萬于甄／台南報導〕又到了畢業的季節，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心舉辦相關職涯講座，日前邀請明華園當家小旦梁瓊文，以「流轉人生－明華園星字團」為主題，分享扮戲人生的心路歷程，吸引不少青年及民眾參加，梁瓊文也鼓勵青年要「創造被利用的價值」。

梁瓊文27歲才加入明華園開始練功，她說，過程中雖然很苦，但自己有不服輸的個性，認份的把每項功夫學起來，一切才會是自己的，台上1分鐘，台下10年功，大家都在幕前幕後扮演好每一個角色。

「任何的工作和經驗都不要浪費」梁瓊文說，年輕時因畢業於高雄明星高中，背負著高材生的框架，而自己的志向卻與爸媽的期待產生衝突，一度讓她相當迷惘，更不知道人生的方向，到夜市擺攤討生活，才讓她瞭解到人際圓融的重要性。

梁瓊文不諱言歌仔戲是一個日落西山的產業，但明華園所有團員都努力讓傳統技藝擁有不同的定位與創新，相信會有不一樣的局面，她鼓勵青年朋友要創造被利用的價值，不斷勇敢嘗試和學習這些都將會是自己的。最後梁瓊文也即興演出一段，讓許多青年朋友相當佩服。

青年職涯發展中心表示，為提供青年多元化職涯探索，每個月會推出不同的講座課程，8月份也將辦理大型的「達人講座」，邀請演藝圈甜點王子施易男來與青年朋友分享，歡迎有興趣的民眾可洽YS青年職涯發展中心/雲嘉南分署臉書粉絲團查詢。

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