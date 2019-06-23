「新竹舊城好食祭」米粉貢丸鴨香飯30攤美食精銳盡出

2019-06-23 13:33

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府上午在城隍廟與中山路口，熱鬧舉辦「新竹舊城好食祭」，匯集了來自各地的老饕前來品嘗限定美食，店家業者忙著料理一道一道菜，讓饕客們一起享受在地新竹味，同慶好食祭。

新竹市政府表示，透過交通部觀光局春遊專案的經費補助，舉辦了「新竹舊城好食祭」活動，讓外縣市的遊客聞香而來，第一站就從城隍廟廟口美食開始認識新竹，活動特別設計了「舊城吃美食，集章換好禮」的活動，共有上百家美食店家參於集章活動，且30攤美食店家特別推出限定版美食回饋給老饕們，集滿四個戳章即可兌換「新竹舊城好食祭餐墊組」。大家憑著集章卡吃美食，一起發掘隱藏在舊城裡的好滋味，上百家的店家老闆化身成一日城市觀光美食代言人，為地方特色美食及觀光產業帶來不少商機。

活動邀來曾於台灣美食展廚藝競賽奪金牌的型男主廚楊盛堯，針對新竹米粉、摃丸料理出「日式海苔干貝炒米粉」、「美式摃丸堡」的巧妙風味，突破以往米粉、摃丸料理方式，讓大家可以用最簡單的料理方式嘗鮮享受新竹名產美食；現場米粉、摃丸業者也推出焗烤米粉、和牛摃丸米粉、黃金咖哩摃丸、與秘汁老滷摃丸等限定菜色。另邀請在地名家「漁香甜不辣」以及「鴨香飯」老闆，現場分享這次對於新竹舊城好食祭所推出的限定版美食，漁香甜不辣從本來中式料理轉為日式吃法的「會跳舞的漁香」以及鴨香飯非常吸睛的「鴨霸飯」。

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