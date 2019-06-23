勞動部長帶消夜探望罷工空服員 引發地勤憤怒：「我們不是勞工嗎？」

2019-06-23 11:58

〔記者劉力仁／台北報導〕長榮空服員罷工持續進行，勞動部長許銘春昨天深夜到桃園南崁長榮航運總部前，帶著包子、飲料、雨衣，探視罷工中的空服員工會會員，引發長榮地勤及行政人員不滿，湧入勞動部官網留言，怒喊「我們也是勞工」、「肚子也餓」，為何不去慰勞地勤。

臉書留言包括「部長為何不慰問那些每天在第一線幫忙擦屁股的人」、「妳把公司其他的人看成甚麼了？」、「堅守崗位的人，就不是勞工嗎？」、「都走到長榮大樓門口，為何不走進去大樓看看其他上班的內勤員工，部長偏心」、「誰真正肚子餓，部長妳有搞清楚嗎？」、「在部長眼中，內勤都是屁」。

此外，許銘春在現場對罷工空服員談話時說，勞動部沒有一刻停止幫忙雙方協商，取得最大公約數，但也不諱言，罷工對消費者和旅行業造成很大衝擊，保障合法罷工權和消費者權益之間需取得平衡。她了解罷工是為了會員爭取權益和勞動條件、飛行安全，但「罷工不是目的，只是手段」，呼籲「雙方希望盡快回到談判桌」。

網友表示，勞動部長知不知道長榮連續六年名列全球最安全航空公司，飛安紀錄優良，因為勞動部無能，大家眼睜睜看著一家世界級的航空公司被修理，民進黨心中最軟的那一塊，已經搞到全台灣消費者拳頭都硬起來了。

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