高雄一夜豬屎味！市民怒打爆投訴電話 網酸：聞到發大財

2019-06-23 11:40

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市鳳山、仁武、三民、苓雅、左營等數個行政區，今天凌晨整夜飄散嚴重豬屎味，不少民眾受不了打1999投訴，並上Ptt高雄版留言抱怨:「高雄市環保局可能又要賴給什麼樹或花的味道」，但更多網友則自嘲:「聞到發大財」、「市長沒空、找副市長」消遣韓國瑜只顧為選總統造勢。

據了解，高雄市今天凌晨包括鳳山、仁武、三民、苓雅、左營等數個行政區都傳出瀰漫豬屎味，不少民眾關起門窗開冷氣，還是聞的到惡臭，受不了紛紛上批踢踢實業坊（Ptt）高雄版留言抱怨，並籲請鄉民網友一起打爆1999或環保局投訴。

臉書「高雄歹過日」社團轉貼Ptt高雄的市民抱怨內容，小編還消遣:「你們懂什麼，快吸起來，聞到會發大財!」並KUSO新聞畫面影像下標「韓市長的味道」，讓不少高雄人看了無言。

據了解，許多高雄人從今天凌晨3點多在（Ptt）高雄版留言說，又是豬屎的味道，最早是鳳山、苓雅區衛武營一帶，以及建國路與中山高速公路民眾留言表示「聞到排泄物味道、聞到想吐」。

之後住前鎮、三民、左營、仁武、大社的民眾紛紛貼文表示也聞到了!並號召一起打爆1999或環保局電話投訴。但有網友回應「市長沒空、找副市長」甚至有人直言「市長跟市府團隊忙選舉，理你高雄人」。

由於今年6月初高雄市也曾瀰漫豬屎味，環保局並將禍首指向可能是「掌葉蘋婆樹」發出的味道。網友也戲稱，這回該不會又賴給不會講話的樹或花吧?

不過，更有不少網友自嘲「聞好聞滿、聞到發大財」、「幸福的味道」、「空氣清淨機發大財」

迄記者發稿時，高雄市環保局尚未就凌晨民眾抱怨瀰漫豬屎味有具體說明回應。

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