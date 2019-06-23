孕婦氣喘怕治療影響胎兒 醫師：不用藥風險更高

2019-06-23 10:31

〔記者王俊忠／台南報導〕一般人傳統觀念裡，懷孕女性擔心使用藥物會對胎兒產生不好影響，盡量不敢用藥，即使身體很不舒服仍然硬撐、不敢治療。郭綜合醫院醫師提醒，但在有氣喘的孕婦身上就要注意了，因為不用藥妥善控制氣喘導致的母嬰併發症是比用藥風險更高。

郭綜合醫院胸腔暨重症主治醫師陳主光表示，孕婦氣喘控制不良，甚至發生症狀急性惡化，會導致母體、胎兒缺氧，產生各種不良後果，乃至於早產、流產、死亡等，因此對氣喘做完善治療是非常重要的。現代氣喘治療，在有經驗的氣喘治療專家指導下，依據正確診斷、適切的症狀評估、肺功能評估，合宜的藥物治療策略，是可以妥善避免致畸型胎的副作用。

陳醫師說明，氣喘盛行率在懷孕婦女中大約是3-12%，氣喘是一種呼吸道的慢性發炎性疾病，其典型症狀包括咳嗽、胸悶、呼吸急促到呼吸時有咻咻的喘鳴聲，這些症狀發生時好時壞，有時候也不一定會同時出現，但較常在夜間或清晨發作，或遇到環境過敏原及誘發因子時容易導致症狀惡化。

有氣喘的孕婦，不管當時症狀如何，都應持續長期控制，減少症狀發生和急性惡化機率，避免母體與胎兒遭遇呼吸窘迫或缺氧風險，這當中最重要的治療策略是藥物的使用，環境過敏原和誘發因子預防當然重要，但不能當作控制氣喘的主要手段，因為這些環境誘發因子無所不在、防不勝防。

陳主光表示，氣喘的控制型和緩解型藥物以吸入型類固醇及長效型乙二型交感神經刺激劑為主，類固醇是目前最有效抑制氣喘呼吸道發炎反應的用藥；而乙二型交感神經刺激劑會使緊縮的呼吸道放鬆舒張，改善氣喘的胸悶、呼吸困難症狀，氣喘專家會依據患者整體狀況調整最適當的藥物種類和劑量。

他說，國人普遍觀念對於類固醇相當懼怕，長期使用高劑量的口服或注射型類固醇的確會有全身性副作用，但這也就是為甚麼氣喘用藥要發展吸入型劑型，吸入型類固醇針對局部呼吸道治療效果好，而在人體血液循環中吸收的濃度極低，對母體全身和胎兒幾乎沒有影響，請氣喘孕婦與一般氣喘患者與醫師合作、安心使用，確保身體健康，有任何疑問，請與有經驗的專家諮詢，獲取專業正確的治療建議。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法