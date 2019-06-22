印度在台生2398人 台印高教界簽訂教育合作備忘錄

2019-06-22 22:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部調查，台灣與印度間的高教交流日漸頻繁，如107學年已有2398名印度學生來台，較上一年度成長56％，今也派代表赴印度參加第2屆台灣印度大學校長論壇，並見證國內高教國際合作基金會與印度大學協會簽署教育合作備忘錄，持續加深彼此合作。

教育部國際司長畢祖安表示，印度人力資源發展部2018年執行國家高教的旗艦計畫，選定28國作為提升高教學研能量的合作對象，台灣就是其中之一，並在去年開始舉辦「台灣印度大學校長論壇」，去年在國內，今年輪到印度，雙方輪流舉辦，促進高教持續交流。

教育部今率15所大學代表，遠赴印度泰倫加納州瓦朗加爾參加第2屆台印大學校長論壇，與印度方的50多名印度大學校長、副校長、國際事務主管及相關人員與會，會中也見證財團法人高等教育國際合作基金會與印度大學協會（AIU）簽署教育合作備忘錄，持續並加深合作夥伴關係。

教育部統計，印度107學年在台學生人數有2398人，較上一年度成長56％，而留台印度學生主要攻讀工程、基礎科學及生命科學等領域，而台灣更提供印度大學講師來台攻讀碩博士、印度青年來台蹲點計畫及師生交換等各種多元管道，建立更多台印交流機會。

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