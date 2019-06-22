喝一口巴拉刈搶救3週後離世 醫師：希望大家了解它的可怕

2019-06-22 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕農委會致力推動劇毒農藥巴拉刈退場，不過高雄市長韓國瑜日前卻抨擊禁用巴拉刈會害了農業，引發熱議。對此，新竹馬偕心臟血管外科醫師劉庭銘20日在臉書分享實例故事，表示：「人類是文明化的，發明巴拉刈時，帶來農業上的幫助，當發現它的毒副作用大時，有其它替代物，本來就是應該替代掉，而非只考慮到它的方便和價格，這才是進步的方式。」

劉庭銘在臉書粉專「Dr. L 的心臟血管外科資訊」提到，南部某間醫院在數年前，送來一名喝了一口巴拉刈的年輕人，在短短3天，對方得了肺纖維化併呼吸窘迫症，後來他幫對方裝上葉克膜，但是1週過去，腎臟逐漸不行了，又過了1週，引發溶血和黃疸，即使透過葉克膜、類固醇和免疫抑制，都沒有好轉，反而狀況越趨嚴重，撐了3週，親屬決定放棄治療，陪伴孩子最後一程。

劉庭銘說，當晚我們就不再用鎮靜劑，只用嗎啡止痛，讓家人陪著他，在他的阿嬤回家沒多久，天剛亮，護理師把趴在桌上睡覺的我叫醒，說他走了，最後他寫了兩個歪歪斜斜的謝謝給我。

劉庭銘表示，救一個人是很不簡單的，甚至是救不活的，「這個不關政治，感謝藍綠政治人物，關心這個問題，讓大家提起討論，但是會持續關心，並提出解決方法的，才能真正幫忙到農民，才不是只是帶風向，蹭眼球的風向師，我也不是農業專家，只是希望大家了解它的可怕。」

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