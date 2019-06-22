喝一口巴拉刈搶救3週後離世 醫師：希望大家了解它的可怕
列印

2019-06-22 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕農委會致力推動劇毒農藥巴拉刈退場，不過高雄市長韓國瑜日前卻抨擊禁用巴拉刈會害了農業，引發熱議。對此，新竹馬偕心臟血管外科醫師劉庭銘20日在臉書分享實例故事，表示：「人類是文明化的，發明巴拉刈時，帶來農業上的幫助，當發現它的毒副作用大時，有其它替代物，本來就是應該替代掉，而非只考慮到它的方便和價格，這才是進步的方式。」

劉庭銘在臉書粉專「Dr. L 的心臟血管外科資訊」提到，南部某間醫院在數年前，送來一名喝了一口巴拉刈的年輕人，在短短3天，對方得了肺纖維化併呼吸窘迫症，後來他幫對方裝上葉克膜，但是1週過去，腎臟逐漸不行了，又過了1週，引發溶血和黃疸，即使透過葉克膜、類固醇和免疫抑制，都沒有好轉，反而狀況越趨嚴重，撐了3週，親屬決定放棄治療，陪伴孩子最後一程。

劉庭銘說，當晚我們就不再用鎮靜劑，只用嗎啡止痛，讓家人陪著他，在他的阿嬤回家沒多久，天剛亮，護理師把趴在桌上睡覺的我叫醒，說他走了，最後他寫了兩個歪歪斜斜的謝謝給我。

劉庭銘表示，救一個人是很不簡單的，甚至是救不活的，「這個不關政治，感謝藍綠政治人物，關心這個問題，讓大家提起討論，但是會持續關心，並提出解決方法的，才能真正幫忙到農民，才不是只是帶風向，蹭眼球的風向師，我也不是農業專家，只是希望大家了解它的可怕。」

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  • 心臟血管外科醫師在臉書上分享一名年輕人喝下巴拉刈後的治療故事，希望能藉此讓大眾了解巴拉刈的可怕。（資料照）

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