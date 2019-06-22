前進泰國招客！來台機加酒6千多元 大受曼谷民眾歡迎

2019-06-22 21:57

［記者謝武雄／桃園報導］通部觀光局於6月20日至24日於泰國曼谷舉辦「Taiwan one more time」觀光推廣活動，桃園市政府整合旅宿、旅行社、伴手禮等業者前往設攤，並搭配紅眼班機來台灣，住宿只要699起，還贈送100元計程車折抵券、機捷抵用券，算一算泰國到台灣連同住宿一晚只要6千多元，果然大受曼谷民眾青睞。

觀旅局長楊勝評表示，這波促銷推出搭乘台灣虎航IT506航班加桃園住宿一晚只要6490泰銖起，用優惠價格到桃園旅館舒舒服服睡一晚，另外桃園機場排班計程車也提供加碼乘車現抵100元優惠，部分旅客深夜航班抵達台灣，則是在機場休息，等待機場捷運首發車，觀旅局也提供航站到高鐵站的捷運車票，可在此轉搭高鐵到其他縣市，也可搭台灣好行，遊覽桃園大溪老街、慈湖。

此外，為了讓泰國旅客能感受桃園旅遊樂趣，市府團隊亦整合「旅遊服務中心」、「郭元益糕餅博物館-楊梅館」、「巧克力共和國」、「小人國主題樂園」「橡樹子西裝店」及「正一排骨」等店家推出憑台灣虎航IT506登機證，享專屬優惠活動，從台灣好行票券、穿旗袍、吃美食、DIY體驗到主題樂園一網打盡，讓泰國旅客體驗桃園旅遊樂趣。

楊勝評說，除了低價促銷外，泰國來台免簽延至7月31日，這幾天桃園的攤位，果然吸引很多泰國小資族下單，很多泰國民眾都是一家4口同時來台，而桃園為台灣的門戶，也成為許多泰國民眾列為必玩景點。

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