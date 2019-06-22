白河青銀樂活運動會 9旬嬤活力十足

2019-06-22 19:52

［記者王涵平／台南報導］白河青銀樂活趣味運動會今天熱鬧登場，800多人與會，年紀最小的3、4歲滿場跑，年紀最長者虎山社區百歲人瑞黃方彩華與永安社區95歲施林寶玉，平時熱愛運動、身體硬朗的兩位阿嬤不遑多讓，活力十足，加油掌聲不絕於耳。

白河區公所首度舉辦的白河區青銀樂活趣味運動會今天在白河國小活動中心登場，白河區18個社區以及20個社團共襄盛舉，熱鬧滾滾。

公所團隊及替代役精心策畫「青銀競賽」與「樂活闖關」兩大主軸，共設計9項趣味遊戲，由社區老少組隊共同參與闖關活動，今年3月起替代役就開始下鄉自製教學影片教學。

白河國小太鼓隊與獨輪車表演，讓阿公阿嬤看到目不轉睛，首先登場的青銀競賽，分別有「眼明手快疊疊樂」、「身體夾夾球」、「動口不動手」3項遊戲。參賽者都使出渾身解數，社區高喊：「咱A社區，一定要拿第一名啦！」笑聲不斷、妙趣横生。

前三名由大林社區、河東社區、昇安社區奪得，獲獎的阿公阿嬤拿著獎狀和紀念品都樂不可支，笑稱「明年再來比賽！」

最後是樂活闖關，分為團體闖關─「連線跳跳球」、「槌球我最行」、「波浪呼拉圈」、「蓮子夾夾樂」與個人闖關─「裙擺搖搖」、「套圈圈」6種遊戲，百歲黃方彩華戴上計步器，身著花圈與草裙挑戰「裙擺搖搖」，贏得熱烈掌聲。

白河區長蕭福清說，感謝國防部陸軍司令部的支持，以及台灣普力關懷協會熱心贊助 500頂棒球帽。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法