台灣小姐明天泳裝賽 選美出身立委許淑華當評審

2019-06-22 18:48

〔記者陳鳳麗／南投報導〕第10屆台灣小姐選拔國服賽、泳裝賽，由第9屆冠軍高曼容爭取到南投縣比賽，明天舉行的泳裝賽，請出曾獲中華小姐第4名的南投立委許淑華擔任評審，許淑華說，選美對日後從政的台風很有幫助，也建議參賽佳麗拿出自信，就能展現最美一面。

台灣小姐選拔國服賽9日才在埔里鎮舉行，泳裝賽明天在日月潭舉行，進入決賽的14名佳麗及上屆的台灣小姐高曼容等人，今天下午搭上跑車，展開車隊遊行，「埔里姑娘」高曼容再度爭取讓家鄉埔里鎮被看見的機會，車隊從台灣的心臟埔里地理中心碑出發，經過Feeling 18克力工房、仁愛公園短暫停留，再往日月潭前進。

高曼容說，爭取國服賽和泳裝賽到南縣投縣比賽，就是希望藉選美比賽，讓更多人認識南投縣的美，而明天的泳裝賽評審團陣容堅強，她會擔任評審，也邀請金曲獎得主「北原山貓」，以及曾獲中姐第4名的南投縣立委許淑華。

許淑華從政10多年，身材、樣貌幾近凍齡，她說，年輕時參加中華小姐選美拿到第4名，在比賽過程中接受台風、口語等訓練，對後來從政有很大的助益。這次因泳裝賽在南投縣舉行，因此一口就答應出任台灣小姐選拔泳裝賽評審。

許淑華也以自己的經驗建議參賽佳麗，美就是能自信地展現最好的一面，所以在比賽舞台一定要拿出自信，不要有太大的得失心，就會有最佳的表現。

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