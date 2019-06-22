竹北社區旁道路沉陷 自救會疑商城臨路深挖造成

2019-06-22 18:29

［記者黃美珠／竹北報導］新竹縣竹北市莊敬6街和勝利2路交叉口近日局部出現微幅沉陷，由於一旁就是始終被周邊居民質疑的「豐邑百貨竹北市大學段520地號商業大樓新建工程」基地，當地十興里里長毛振福發現後通報市公所，竹北市長何凎銘今天初勘，要求業者立刻清查工地臨路開挖處的樁梁跟道路間是否有掏空，若有，先高壓灌漿，乾了，擇日打開路面會勘詳查，道路在沒有任何管線開挖回填下出現局部沉陷的可能原因。

豐邑建設子公司頌恩營造工務部協理劉進乾說，他近日處理大雨後、開挖地下室的工地現場積水問題，也發現了前述現象，正主動了解是否真與其工地有關中，因此將靜待相關單位會同釐清。

當地住戶所組成的「520建案自救會」會長張志袁抨擊，他們不反商，但希望前述商城的興建能一切依法，這樣才能保障鄰近的住家大樓安全。

他說，他們的社區跟前述開發案僅隔了條莊敬6街、2個車道寬而已。依2007年7月以後的相關法令，建商深挖地下室必須遠離道路至少2公尺遠，到了2016年法令修改後，甚至要求建商必須退縮路外4.5到6公尺遠才能挖。

但是豐邑百貨卻緊鄰道路著深挖，3年前就曾在前述的路口有大面積的沉陷，迄今修復的痕跡都還在，如今又再發生。

十興里里長毛振福說，他日前開車經過，發現車行至該路口輪子有局部路面有沉陷感。由於該處3年多來已有2次類似狀況，而當地道路近年都沒有埋管回填過，因此他警覺有異，一邊知會住戶要自主留意、觀察但不用恐慌，一邊也通報公所，請求安排會勘釐清。

毛振福和張志袁都說，業者當初允諾要在工地內做的傾斜監測其實都沒做，他們擔心可能是挖地下室後，穩固的基礎變成了鬆軟泥土，地基液化後影響路基也跟著被掏空。

劉進乾說，傾斜監測他們委外執行以昭公信，並非沒有做。

新竹縣政府工務處表示，業者的原始建照在2007年7月以前就取得，而依相關法規，業者可以適用最有利的規定，所以才獲准臨路開挖。至於監測機制是否存在？這是當初獲准復工的要件之一，屆時可在會勘時一併釐清。

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