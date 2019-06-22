百萬購物金拿到沒？ 來嘉義縣吃喝玩樂「勁」好康

2019-06-22 18:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府推廣春遊，今天起連續兩個週末假日（6月23、24及29、30日）在縣政府前廣場舉辦「吃喝玩樂勁在嘉義」活動，活動4天的下午3點、4點、5點每整點發放1500張50元購物金，可折抵攤位消費，總金額高達100萬元，今天廣場湧入上千人排隊領取，還有人每個整點都排隊領，開心購物。

嘉義縣府為推廣交通部觀光局春遊專案，獲得約千萬元補助款辦理行銷活動，邀請100家廠商展售嘉義縣18鄉鎮市特產，4天活動都有音樂晚會，29日是謝金燕、郭書瑤、臭屁嬰仔、草屯囡仔等人，30日有玖壹壹、朱海君、向蕙玲、孫淑媚、翁立友等歌手演出。

今天是活動第一天，嘉義縣長翁章梁到場發購物金，許多民眾開心領到手後，到各攤位買嘉義縣特色伴手禮，現場還有街頭藝人表演，showgirl推廣產品，並布置各種特色場景，讓民眾拍照打卡留念。

嘉義縣文化觀光局長許有仁說，4天活動從下午3點到晚上9點半於嘉義高鐵站、故宮南院及朴子水道頭園區有免費接駁車，並與來吉部落推出限量預約「原味野餐盒」，現場免費試飲高山茶、高山咖啡和野生愛玉，還有茶席文化體驗，還有親子DIY體驗活動，車輛研究測試中心於29日下午3點到6點讓遊客體驗自駕車，活動報名資訊可上臉書「吃喝玩樂勁在嘉義」或撥打電話0800-874777洽詢。

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