找補習班造假學習歷程檔案 高中師：別想通過認證

2019-06-22 17:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕108課綱今年8月將上路，其中關鍵是要協助學生建置「高中學習歷程檔案」，因放入大學升學參採，已有補習班放話可幫學生製作該檔案，讓高中教務主任直斥，此舉否決高中端6年努力，若有學生造假，將無法通過認證，盼此謠言中止。

全國高級中等學校教育產業工會與台灣師範大學等共同合作，今舉辦「建構高中與大學夥伴關係與溝通平台機制－育才選才焦點與學習歷程檔案論壇活動」，找來教育部國教署、大學招生組長、高中校長及教務主任、大考中心、家長會長等，深入分析高中學習歷程檔案的精神與影響。

台師大教授林子斌表示，未來大學考招新制，高中學習歷程檔案是成功關鍵，盼透過論壇，讓育才選才觸發更多更進一步的討論，讓該檔案的建置與未來入學過程，更適合學生，也解決家長困惑。

國教署高中職組代表蕭育琳指出，現行的課綱中，學校已幫學生準備許多申學用的備審資料，如保存成績、出缺勤、獎懲、競賽表現等，到高三下再彙整，未來要推的學習歷程，則可顯現成長軌跡，資料更可反饋給師生，作為輔導依據、改善教學策略。

但蕭育琳重申，除非學生同意，系統並未強制學生上傳，但未來大學端在招生時，會認為由中央統一建置的檔案，較具客觀性、可信度，且有教師認證等，學生須自行考量，要上傳檔案，或高三時再自製PDF檔；學習檔案採當學期認證，不可回朔，避免改成績，也降低行政人員負擔。

中央大學附屬中壢高中教務主任王敏芬則強調，108課綱將改變高中教學，為了要幫學生建構學習歷程，教師也跟著改變，不再只照本宣科的標準化教學，而須依個人適性輔導，更痛批「補習班謠傳可幫學生製作學習歷程檔案」，強調學習歷程檔案需經過高中老師的認證，若有學生持補習班的資料，將不會認證，盼中止該謠言，認為學習歷程檔案從來不是為了升學，而是為了協助學習留下紀錄。

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