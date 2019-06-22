男子心臟一天被電擊150次 「電風暴」助續命卻讓生活受苦

2019-06-22 17:48

〔記者吳亮儀／台北報導〕李先生去年運動時突然昏倒且不省人事，送急診後發現是因心室顫動導致心因性猝死，做電擊搶救好不容易救回，最後裝了心臟去顫器來控制，但卻因反覆出現心室顫動，雖靠節律器不斷電擊救命，但生活品質大大下降。

台北榮民總醫院心臟內科醫師鐘法博說，心因性猝死是指心跳突然或意外停止，或發生致命性的心室頻脈或心室顫動，而導致血流無法供應重要器官，進而導致死亡。

鐘法博說，心室心律不整的病患最害怕的是在極短時間內反覆發生心室頻脈或心室顫動，因此一直需要啟動體內的節律器或體外電擊來救治生命，若一天電擊超過3次，每次間隔5分鐘以上，臨床上稱之為「電風暴」。

一名30歲年輕人也是因心臟問題，節律器持續偵測到跳動異常而放電，一天之內被「電風暴」高達150次；一般病患一天內可能也會被電擊高達20到30次，長久下來心臟也會變得脆弱，生活品質大受影響。

鐘法博指出，心律不整大多是心臟裡的局部肌肉不正常放電所致，北榮以心導管手術搭配立體定位系統替這類患者做電氣燒灼手術，燒掉不正常放電的肌肉，可預防約75%致命性心律不整發生。北榮至今已替81名時常遭「電風暴」的患者完成電燒手術。

醫師提醒，心因性猝死每年奪走超過2萬3千多條人命，且多達三分之二病例是發生在非心臟病患者身上，提醒肥胖、吸菸、有冠心病史，以及曾有暈倒、心悸等潛在危險族群，務必提高警覺。

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