好幾次覺得離天堂很近！她抗癌仍好學終拿碩士學位

2019-06-22 17:24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕來自花蓮玉里的徐瑛徽，抗癌過程艱辛，好幾次都覺得自己離天堂很近，但仍孜孜不倦，從2013年起報考美和科技大學護理系，到就讀碩士班，都在治療與求學間奮鬥，今天（22日）她畢業了，如願拿到碩士學位。

位屏東縣內埔鄉的美和科技大學，今天（22日）舉行畢業典禮，共有2359名，包含研究所120名、大學部1740名及專科部499名畢業生走出校園；其中碩士班的徐瑛徽格外引人注意。

來自花蓮玉里的護理系碩士班畢業生徐瑛徽，2013年報考美和科大二技護理系台東班，每週3天花費3小時車程往返玉里與台東之間，對於原來就是卵巢癌患者的她來說，對身心及體力都是考驗，然而求學過程沒有想像中順遂，她入學1年後，發現右眼突然沒有影像，左眼看東西也很模糊，住院檢查發現肝有2顆腫瘤，右乳也有腫瘤。

她向工作的醫院申請半年病假，完成肝腫瘤、乳房腫瘤手術，並接受藥物治療，但這期間都沒有停止學業，好不容易二技畢業，她再接再勵報考健康照護研究所碩士班，不料入學才2個月，又發現肝臟腫瘤復發，治療後3個月再發現卵巢癌復發，只好休學專心治療，身體狀況好轉後再重拾學業。

徐瑛徽今天開心從碩士班畢業，她感謝就學期間美和同學及老師們給予的體諒和包容，讓她能在困境中繼續追夢，也體會到人生並不孤單、不應該絕望。

徐瑛徽還表示，「好幾次都覺得自己離天堂很近」，但還是想完成念書這個夢想，如同台灣安寧療護之母趙可式博士說的「人人都有權利選擇好好地死，但在那之前必須得好好地活」，生命也許有限，但相信潛力無限，她認為自己已準備好面對死亡，但仍不想放棄成為那個自己想成為的人。

她感謝美和成就了她的心願，也勉勵畢業的同學們，「畢業後還有更多的人生學分要修」，祝福同學們都能跨越逆境，成為心目中的那個自己。

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