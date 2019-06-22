中市限煤擬換計算基準 台電估少36億度電、衝擊電價

2019-06-22 14:37

〔記者林菁樺／台北報導〕台中火力電廠9號機組今年10月面臨操作許可到期，台中市府因握有機組生殺大權，擬祭出更嚴的限煤令，明年中火原有使用量恐被大砍超過百萬噸。台電初估將產生36億度電力缺口，且中科、加工出口區產業用電持續成長，不利經濟發展外，也衝擊電價成本，呼籲地方減煤不能無止盡。

台中市府抗空污，屢將中火戴上緊箍咒，中火生煤用量4年內要減4成，但計算基準隨著市府換人當家也轉彎。前市長林佳龍任內核發中火許可證是以「許可量」為基礎，盧秀燕上台後狂打空污政績牌，將順應環團要求改為「使用量」，使得中火明年生煤需再減量156萬噸。

根據台中市生煤自治條例規定，減煤期程於明年1月26日屆滿，以2014年台電中火許可量2100萬噸估算，明年需減量到1260萬噸，但中市府擬在年底審查中火機組許可證時，抽換計算基準，改為2014年使用量1839萬噸計算，台電就必須降到1104萬噸。

台電表示，生煤量砍156萬噸，相當於少掉36億度電，對全國電力供應造成衝擊。台電強調，中火發電量目前是勉強供應台中市的用電需求，但隨著中科、台中加工區用電仍逐年升高，再加上台中市也將設立產業園區，用電需求必將大幅成長。

台電發言人徐造華也說，若地方政府一再限煤，不僅衝擊經濟，對電價也是負面影響，台電為了補足電力缺口，恐得調度發電成本較高的機組。

徐造華表示，改以使用量計算並不公平，使用量低於許可量是台電努力減量的結果，若過去不管空污，中火生煤量也能用到上限2100萬噸，盼台中市府不要忽略台電配合降載、機組空污改善工程、興建室內煤倉，改建燃氣機組等有利空氣品質的作為。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法