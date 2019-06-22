慶祝60歲「生日」 正隆竹北廠這樣做

2019-06-22 12:38

［記者黃美珠／新竹報導］正隆公司在台一甲子，慶祝60歲「生日」，該公司竹北廠今天在總經理蔡東和帶領下，總共1600名的員工及其眷屬，先跟新竹縣議會副議長王炳漢、竹北市長何凎銘等，在竹北廠內種下200棵樹苗，接著轉往竹北新月沙灣淨灘。

正隆公司表示，造紙業是歷史悠久永續循環產業的典型代表。以造紙業起家的他們近年致力成為「綠色企業」，去年使用超過180萬噸的回收紙資源再製成各式紙製品，其中近70%回收紙來自台灣本地，回收紙再利用率更高達 92.6%。

適逢成立60周年，該公司全國11個廠在六月開始陸續展開一系列的「正隆60。愛不紙息」的環境友善行動。

今天竹北廠規劃的植樹和淨灘，就是希望把親善大地的觀念從該廠同仁及其家屬們做起，幫助這個觀念在台灣向下紮根。

特別是竹北廠區從1973年設立以後，每年至少種下2000棵苗木，多年來已種了近10萬棵，造就高涵氧廠區及景觀綠帶。

所種的樹種也跟林務局、民間造林專業團隊合作，選擇適合當地環境的：黃瑾、羅漢松、五葉松、烏臼、大茄苳、茄苳等，除豐富當地生物多樣性，也營造友善的森林生態環境，提供野生昆蟲動物所需食物。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法