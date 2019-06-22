「循環再生 環保上場」 石榴國小師生賣「古物」賺出國旅費

2019-06-22 11:39

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣環保局為落實愛物惜物，推廣環保新生活，今天在斗六藝術水岸園區辦理「循環再生 環保上場」體驗活動，以垃圾減量及資源回收為主題，石榴國小師即將到日本參加「飯田國際偶戲節」，也趁機賣「古物」，一方面配合環保政策，一方面自籌出國旅費。

「循環再生 環保上場」體驗活動現場有二手市集、環保醫生維修站、再利用實作課程、閒置環保袋回收及索取站等多元化活動，將資源回收、循環利用等環保觀念，透過活動宣傳及教育傳遞。

雲林副縣長謝淑亞表示，活動結合多方資源，以「惜物、減廢、循環再利用」為主軸，透過市集、體驗、理念宣導，希望大家共相盛舉一起為環境盡一份心力，讓資源永續循環。

二手市集邀請學校及社區來設攤，將家中閒置不使用之新物品或二手物品透過市集交流，除了撿便宜還能尋寶，不僅可減少垃圾量的產生，更創造二手物的新價值，此外活動現場也將讓民眾利用資源回收物兌換園遊券，讓民眾養成資源回收的好習慣。

石榴國小校長蔡正龍表示，學校布袋戲團今年首度獲邀參加「日本飯田國際偶戲節」，共有10名學生、4名師長組團參加表演，必須自籌旅費20餘萬元，目前申請公部門10萬元經費補助，另地方的新興宮、長和宮及南聖宮也支援部分經費，但學校希望學生不能全靠別人，也需自己付出勞力募款，所以在家長及師長捐物資下，參與二手市場，販賣所得作為部分旅費。

鎮東國小也在校長蔡淑玲帶領下參加二手市場，除了家長贊助義賣鮮花外，攤上擺的都是老師捐出的全新「二手貨」，讓家裡用不到的生活物品也能活化再用，義賣所得將作為學校的校務基金。

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