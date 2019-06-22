「永遠的小龍女」陳玉蓮來台尋親 結局超展開！

2019-06-22 11:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕被譽為「永遠的小龍女」、香港氣質女星陳玉蓮，日前來台灣與老朋友李朝勇、周遊夫婦聚會，但也想完成一樁心願，就是找到失散多年的表叔張明國，但是因為資料不足，不知從何找起，李朝勇於是求助新北市社會局，透過社會福利系統資訊，聯絡上家住中和的82歲張明國，雙方順利見面、促膝暢談往事，非常開心。

陳玉蓮昔日當紅時，與劉德華共同演出「神鵰俠侶」，清新超凡的經典扮相至今仍被影迷們津津樂道，當時她還與影帝劉潤發談過戀愛，如今陳玉蓮淡出螢幕多年、旅居海外潛心向佛。

周遊說，她在31年前邀請陳玉蓮前來台拍阿姑製作的「大漠英雄傳」，極受製作單位的禮遇，阿姑說，那時候看她和劉德華演的「神鵰俠侶」，就認定陳玉蓮是「大漠英雄傳」女主角不二人選，阿姑稱讚陳玉蓮戲演得很棒，花大錢找來仍是非常值得，陳玉蓮說，當時戲拍得很辛苦，但是周遊對演員很照顧，所以拍得也很開心，雙方至今仍是好朋友。

陳玉蓮這次來台，除了與李朝勇、周遊夫婦敘舊，還有一個心願是找到3、40年未曾謀面的表叔張明國，她自己找了一個禮拜找不到，於是拜託李朝勇幫忙。

李朝勇接下此尋人任務，先從台北市透過警政、及戶政系統協尋未果，李朝勇聽說張明國可能住在新北市，再透過新北市社會局長張錦麗幫忙。

社會局說，因為新北市的社福系統涵蓋資料不限於弱勢族群，因為重陽禮金、敬老卡等業務，讓觸角擴及一般長者，才「撈」到張明國的資料，經與張明國聯繫，留給他對方的聯絡資料，張明國同意與陳玉蓮相見，雙方相約21日晚間見面，兩人又驚又喜，雖然離散多年，但是小時候共同的記憶，馬上拉進彼此的距離，有談不完的話題，也感謝社政單位的大力協助，促成一件美事。

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