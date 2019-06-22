21日深夜租用... 新北YouBike第1億人次就是你！

2019-06-22 11:44

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局今天指出，YouBike總騎乘人次已在21日深夜突破1億人次，預計26日上午將舉行記者會，市長侯友宜將出席，並頒獎給第1億人次租用的幸運兒。

交通局根據初步資料指出，第1億人次的幸運兒是在21日晚間11點18分租用YouBike。

交通局長鍾鳴時表示，新北市自103年啟用YouBike首站，迄今全市建置552站、總計約1萬6000輛車、每日騎乘人次達10萬人次；而總騎乘人次累計只花了5年6個月的時間破億，比台北市快了9個月，再創全國第一。

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