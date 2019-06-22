林佳龍返台呼籲：長榮勞資雙方儘速回到談判桌解決爭議

2019-06-22 07:30

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕交通部長林佳龍日前代表政府到貝里斯，參加台灣與貝里斯建交30年活動，因長榮空服員罷工，林佳龍提前回到台灣，今天清晨搭機返台，他在桃園機場受訪時表示，期待勞資雙方儘速回到談判桌，用談判來解決爭議，並呼籲雙方縮小差異，形成共識，減少罷工事件對旅客與航空的衝擊。

林佳龍清晨5時搭機返抵桃園機場，下飛機後聽取桃園機場公司對於整個交通疏運應變計畫執行的狀況。林佳龍說，罷工對勞資雙方都是很大的事情，也造成旅客跟飛航資訊的衝擊，交通部負責交通疏運的應變計畫，因為事先已經做過沙盤推演，就按照計畫執行，初步也發現機場的秩序算是良好，國內航班正常，在國際的航班方面，也看到長榮航空採取簽轉、併班、擴大機型運輸的應變。

林佳龍表示，希望罷工事件務必要對旅客跟航空的衝擊降到最低，同時體恤勞資雙方都很辛苦，也期待儘快回到談判桌，「能夠縮小差異，能夠形成共識」。

林佳龍指出，罷工對於旅客衝擊很大，而且也會傷害到公司，他看到交通部在執行交通疏運的應變計畫的努力，並堅守崗位，初步應變得宜。林佳龍說，他親自回來坐鎮，將按照政府的分工，也期待勞資雙方可以回到談判桌，用談判來解決爭議。

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