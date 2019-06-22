從坐月子到嬰兒家電全都有 高雄嬰兒與孕媽咪用品展吸人潮

2019-06-22 07:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕2019高雄嬰兒與孕媽咪用品展本週在高雄展覽館登場，共有450格展位、超過3百家婦幼相關廠商進駐，從孕婦裝、坐月子、彌月蛋糕到嬰兒家電應有盡有，昨開幕第一天即吸引爆滿人潮，預估今明假日、會有更多爸媽參觀。

主辦單位說明，這是南臺灣最大規模、年度唯一的婦幼用品展，6月21日到6月24日，在高雄展覽館舉行，除全球各大婦幼品牌齊聚、並邀請各路婦幼翹楚與育兒專家分享孕期與育兒知識，另搭配多款優質明星商品折扣優惠，孕婦裝挑戰1折起、孕婦用品99元起、新生兒生活用品1折起、奶粉奶瓶買一送一等。

主打正統坐月子的華庭月子中心指出，近年來媽媽與孩子備受呵護，月子中心在主體專業外，也提供更多附加價值，如更安全與優質的婦幼用品，以及更貼心與客製化的坐月子模式；另家家庭電器業者透露，嬰兒友善家電、監控系統、空調的詢問度都很高，代表父母對育兒環境越來越重視。

主辦單位表示，今年展場共分為8區，孕媽咪時尚生活、產後調理保養、臍帶血生物科技、彌月食品、寵愛寶貝用品、寶貝教育娛樂、親子同遊旅遊、家庭電器用品。

主辦單位觀察，不只爸爸會陪著媽媽來，還有不少是全家總動員、分工找尋好康的溫馨畫面，詳細資訊可上官網查詢。

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