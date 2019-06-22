台北體感飆40度！ 晚間鋒面接近西半部開始變天

2019-06-22 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今（22日）白天在西南風環境下，雖然各地大多仍以多雲到晴的天氣為主，不過由於水氣開始增多，而清晨至上午中南部沿海偶有零星短暫陣雨，北部地區會有局部短暫陣雨，另外午後山區雷陣雨的範圍也會比昨天廣。

氣象局發布高溫資訊，受日照及氣流沈降影響，各地晴朗炎熱，今（22）日花蓮縣縱谷，高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台東縣縱谷，屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

氣象局表示，整體溫度方面，今白天氣溫仍偏高，各地高溫約33至36度，尤其高屏近山區及花東縱谷有機會出現36度以上高溫，台東地區並有焚風發生的機率，中午前後紫外線指數可以來到過量至危險級，外出請注意防曬並多補充水分以避免中暑；隨著鋒面接近，晚上開始尤其深夜過後，西半部將開始出現較為全面性的降雨。

氣象局預估，明（23）日鋒面影響及東北風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，台灣中部以北地區有陣雨或雷雨，南部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

空氣品質方面，22日白天台灣仍位於太平洋高壓邊緣，受西南風影響、風速強，且天氣穩定，白天熱力作用顯著，致水平及垂直擴散條件皆佳；晚起鋒面接近，西半部及宜蘭可能受降雨洗除作用影響，空氣品質多以良好等級為主。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區以「良好」等級為主。

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