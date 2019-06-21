交機遇罷工！長榮首架波音787-10抵台 6/28起飛香港航線

2019-06-21 21:48

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕雖然正值空服員罷工，不過，長榮航空第一架波音787-10客機，國籍編號B-17801仍如期交機。長榮航空說，美東時間19日在南卡羅來納州的波音工廠舉行交機典禮，長榮航空機務本部副總經理郭俊義代表接機，與波音民用飛機集團787計劃副總裁兼總經理布拉德．扎貝克（Brad Zaback）簽署交機文件，台灣首架波音787-10於美東時間20日飛渡，經過約16小時飛行，於台灣時間今天下午2點30分抵達桃園機場，6月28日開始飛航香港航線。

長榮航空波音787機隊規劃引進24架，4架787-9已於今年5月全數交付完畢，787-10自6月起導入，今年規劃共交付4架，預計2022年全數交機。787-10夢幻客機最大滿載航程為5900海哩，可由台灣直飛本公司亞洲各航點、澳洲布里斯本；機艙內採兩個艙等設計，配置有34個皇璽桂冠艙、308個經濟艙，共342個座位數。

波音787-10進行相關整備工作後，預計在6月28日開始飛航香港航線，7月再投入日本航線，今年第四季飛航澳洲布里斯本航線，未來還將運用於中國航線。波音787-9的部分，現已用於東京、大阪、名古屋、香港與維也納航線，預計於2020年第一季開始投入溫哥華航線。

長榮航空說，波音787機型大量採用輕量化的碳纖維等複合材質降低機身重量，較傳統鋁合金機身不易產生金屬疲勞與腐蝕現象，降低維修成本，並以LED照明設備取代螢光燈管，可減少約一半的耗電量，加上配置奇異公司所生產的最新型GEnx引擎，比起舊型廣體客機可減少約20％的燃油消耗與溫室氣體排放，高效能的燃油效率與航程能力將可提升長榮航空的營運績效。

機艙舒適度方面，波音787夢幻客機導入最新型的空氣過濾系統，可提高機艙內的空氣清淨度；其機身擁有更高的氣密性，相較於傳統客機，787客艙濕度可提高3倍至4倍，除此之外，更能有效控制艙壓，有助於提高搭機旅客血液含氧量及減輕常見的暈機與不適；新設計的發動機整流罩可大幅降低噪音。

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