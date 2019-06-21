台灣圖書館學巨擘王振鵠公祭 獲頒總統褒揚令

2019-06-21 21:26

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣圖書館學巨擘、國家圖書館（前國立中央圖書館）前館長王振鵠教授6月9日辭世，享耆壽95歲，今天於天主教聖家堂舉行彌撒與公祭。蔡英文總統頒發褒揚令，表彰王振鵠教授致力提升台灣圖書館服務以及畢生獻身教育，家屬備感哀榮。

教育部長潘文忠代表總統頒發褒揚令，台灣及海外圖書館界、教育界許多重要學者專家也到場送王振鵠教授最後一程，眾人肯定王教授一生貢獻，認為他留下的風範與足跡，是台灣圖書館界的典範。

國圖館長曾淑賢表示，王振鵠教授在台灣圖書館事業發展過程中，擔任教育、行政、組織領導及學術研究等不同職務與角色，顯露出圖書館專業的卓越領導力，帶動了我國圖書館的現代化，享有「台灣圖書館事業的開創者」、「台灣圖書館界的領航者」等美譽；於擔任國立中央圖書館館長12年4個月任期內，完成多項重要工作，帶領台灣圖書館事業邁向現代化。

王振鵠教授歷任台灣師範大學社會教育學系教授兼主任、台灣師範大學圖書館館長、總務長，奉獻畢生心力於圖書館教育，授業學生無數，廣布於各階層圖書館，對於帶動國內圖書館學研究有不可磨滅功績；畢生著作等身，發表專著40餘種、期刊論文380餘篇。

潘文忠說，王振鵠教授在中央圖書館館長任內，完成中央圖書館中山南路新館遷建工程；推動全國圖書館自動化作業，建立全國書目資訊系統；創設「漢學研究中心」，倡導漢學研究風氣，以及協助漢學研究人士來華研究；推動中華民國國際標準書號之實施等重要業務，皆為我國圖書館事業奠定基礎。王教授一生只做圖書館這一件事，暮年仍持續關心台灣圖書館事業的發展，實在值得後輩感佩與學習。

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