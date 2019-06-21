「養過很兇的大狗」竟是台灣黑熊 狂嬤出面還原經過！

2019-06-21 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕臉書社團「花蓮縣牛犁社區交流協會」日前分享一名阿嬤分享「家裡以前養過很兇的狗」的照片，但調查員仔細一看驚呼，這不是狗而是台灣黑熊！這名76歲阿嬤受訪還原當年記憶，她說，40多年前是家人把牠抱回來，沒想到「嘴巴越養越長」，由於體型龐大又凶狠，就請兒子把牠送養。

這名阿嬤說，在40多年前嫁到豐山村，家裡養了一隻很凶狠的大狗，平常都不敢放出來，「那時候先生還做了一個大鐵籠關住牠，免得牠跑出來嚇到了村民們」。沒想到協會調查員仔細一看照片，發現這根本不是什麼兇悍大狗，而是一隻帶著白色V領花紋的台灣黑熊，「阿嬤，這不是狗捏，這是台灣黑熊...」。

但阿嬤卻堅持地說，「這狗啦，長得很像熊而已」，還說當時還用狗飼料餵牠，但因為這隻「狗」太兇，只養了一年就送養，只記得牠被大貨車送走後就再也沒見過。有網友指出，這張照片是在早期的圓山動物園拍下，事後調查員發現，這張老照片是別人贈送的，而不是阿嬤家裡自己拍下來的。但阿嬤仍堅持她養了隻「胸前白白的那一圈」的狗，阿嬤鄰居被問及此事也說，「那就台灣黑熊，什麼狗？她們家以前有養熊啊！」

據《聯合新聞網》報導，對於「一隻黑熊，各自表述」的情況引發網友熱議，這名76歲阿嬤也接受採訪還原當時情況，她說，事件發生已超過40年，記憶模糊，加上網路上討論的十分熱烈，她也不敢確定舊照片上的台灣黑熊，是否就是她曾經養的「大狗」。

阿嬤端詳照片許久，強調大狗的「胸前也有白白的」，長得非常相像，只記得「養著養著嘴巴變很長」；而老照片背後寫著「榮淋留念」4字，阿嬤則說，榮淋是她的弟弟，但為何有這張舊照片，她真的已經想不起來了。

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