澎湖藍色公路添新航線 馬公-台中明啟航

2019-06-21 19:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖對外藍色公路再添新航線！中斷多年的台中至馬公航線，確定由百麗航運公司「藍鵲輪」明日起正式啟航，未來規劃每周一、三、五、日開航，將打造台中與澎湖間的交通連結動線，串聯兩地觀光資源與產業發展。

航港局表示，為推動台中至澎湖海運航線開闢，並發展中部地區陸路串連海洋藍色公路運輸功能，去年9月間曾協助旅行商業同業公會全國聯合會辦理3天2夜之旅行同業踩線活動，並積極協助百麗航運公司高速客輪「雲豹輪」及「藍鵲輪」營運申請、高速客船各項船舶證書、航行許可等作業，百麗航運公司已順利於今年3月22日舉行台中-澎湖首航典禮。

航港局長郭添貴表示，百麗航運公司已申請「雲豹輪」及「藍鵲輪」經營固定航線，明日正式開航由藍鵲輪航行，後續則由「藍鵲輪」及「雲豹輪」機動調派航行，航班規劃為每周一、三、五、日開航，周三、周五為往返航班，上午9時及下午2時自台中港及馬公港開航，周一及周日為單程航班（臺中至馬公或馬公至臺中）。

台中至馬公航線航程約86海浬，航行時間約2小時20分鐘，單程商務艙票價1650元，單程經濟艙票價1400元，官網購票再享85折優惠；另外「藍鵲輪」今日首航花蓮至蘇澳，航行時間約1小時10分鐘，並規劃9月開始營運，未來民眾由北部地區不只是選擇公路或鐵路交通工具，也能多一項海運高速客輪選項。

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