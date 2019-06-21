長榮空服罷工》香港空勤總工會跨海聲援：撐到底！

2019-06-21 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕長榮航空勞資談判昨（20）天破局，空服員發起無限期罷工，消息也傳到香港。香港空勤人員總工會發表聲明，全力支持罷工行動，呼籲長榮「為乘客利益，放下資方身段正面回應工會訴求」，並向罷工的空服員喊話：「加油，撐到底」。

香港空勤人員總工會認為，勞方爭取合理改善待遇是天經地義，強調「在最後關頭逼不得已以罷工手段來爭取，責任絕對在資方而不在勞方」。空服員的工作態度是以客為先，但當資方沒給空服員合理待遇時，空服員在持續受剝削之下，怎麼提供高質素服務？」

聲明中批評長榮的勞資關係「長年累月不平衡」，沒有適切關注空服員的聲音，工會要求委派勞工代表進董事會合乎情理，而且這在台灣和其他國家也有先例，此舉對資方、股東並不會構成損害，反而穩定勞資關係，有助企業發展。

至於「禁搭便車」條款，香港空勤總工會認為這不是歧視性措施。工會發動罷工得到大多數空服員投票授權，若最終與公司達成協議，而協議條款適用於全體空服員，那少數非工會會員在職場上會成為異類，嚴重影響團隊合作，對公司百害而無一利。因此長榮在上位的決策者必須認清基層工友間的互動，不要因一時面子問題而鑄成日後的大錯。

香港空勤人員總工會說，他們有不少成員投身「反送中」運動，而一水之隔的台灣，有長榮空服員也在為自己的將來打拚，雖然分隔兩地，但心意相連，鼓勵長榮空服員，「加油，撐到底。空服員罷工，一定會成功！」

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