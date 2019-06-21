營養午餐食材抽驗前朝一年不到200件 陳吉仲：現在3千件

2019-06-21 19:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕立委蕭美琴大力促成在國立東華大學成立「東台灣農藥殘留與毒物檢驗中心」，今年以來檢驗量僅300多件，農委會主委陳吉仲今天到東華大學瞭解後，除了指示農糧署、農委會輔導處協助轉介檢驗案件到東華大學，更透露「全台灣3000多所中小學營養午餐，前政府一年抽驗不到200件」，目前每年抽驗超過3000件，重視學童午餐食材安全，因此也將協助轉介部份案量到東華大學檢驗！

陳吉仲今天到東華大學視察時透露，「要跟大家報告，以前全國3000多所學校的營養午餐，過去包括蔬菜、水果等食材抽驗，「一年抽驗不到200件」！他說，520上台後農委會接手營養午餐食材抽驗，目前每年抽驗件數超過3000件，為學童營養午餐的食安把關。

陳吉仲指出，目前成立之初，第一年農糧署分配300件，針對東華希望檢驗件數提高，將由農糧署協助將每年多達3000件的營養午餐食材抽驗移部份到東華檢驗，也由農委會輔導處協助，讓在地農會將產品送到西部通路前銷售之前，先送東華抽驗，「兩者相加達到1000件不是問題」。

東華大學東台灣農藥殘留與毒物檢驗中心主任何彥鵬說，中心於今年2月成立，每年至少可受理1000件檢驗案，但至今檢驗件數357件，包括農民送驗12件，透過地區農會送件143件、花蓮區農改場10件、農糧署75件、花蓮縣政府63件、台東縣政府54件。由於中心需自負盈虧，為此積極拓展業務、拜訪縣府及各農會，未來還希望積極拓展業務，並拓展到重金屬、食品、動物用藥等檢驗，希望對東部的有機農業有貢獻。

陳吉仲說，感謝立委蕭美琴督促讓中心的成立踏出第一步，未來期許東華大學不只是做農藥檢驗，更希望能成為與慈心相同的有機產銷履歷標章的驗證單位，這方面「農委會也將全力協助」。他說，希望東部農民不需要再為了農藥殘留檢驗，花大筆金錢心力到西部檢驗，希望幫助農民收益增加、成本降低，消費者也能得到安全農產品。

東華大學東台灣農藥殘留與毒物檢驗中心是在今年1月底獲得全國認證基金會（TAF）測試實驗室ISO17025認證，2月25日啟用，為花蓮縣唯一通過該認證的農藥殘留檢驗實驗室，擁有液相、氣相層析串連質譜儀、氣相層析儀等專業設施，可檢驗373種多重農藥殘留、殺菌劑「二硫代胺基甲酸鹽類」的殘留量。

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