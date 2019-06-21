長榮空服罷工》工會重申：架設糾察線依法有據

2019-06-21 17:36

〔記者李雅雯／台北報導〕長榮航空服員罷工，桃園市空服員職業工會今天下午對外召開說明會，會上強調空服員在長榮南崁航運大樓拉起罷工糾察線是依法有據，資方應停止鼓吹勞勞相殘行為，就團體協約出面實質協商。

桃園市空服員職業工會會員代表黃君婷表示，昨天宣布罷工後，空服員到南崁航運大樓集結，現場拉起糾察線卻被辱罵、潑水，還有意圖開車衝撞，卻有會員被資方高層嗆「你要為你自己留點後路」、「看你罷工完怎麼收拾你」。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱指出，現場拉起糾察線是合法的，現場也沒有完全封鎖現場，還有其他的出入口，人員上、下班沒有被阻擋，後門也能進出小客車，公司卻用人員被阻擋為由潑水、怒罵，阻礙工會活動，資方高層現場態度也非常強硬，這就是長榮航空威權高壓治理的縮影。

鄭雅菱表示，工會已經做好打持久戰的準備，資方要拿出誠意和勞方協商，協商大門始終敞開。

工會律師程立全指出，糾察線過往就已有判例，也是依法有據可以設置，在勞資爭議處理法中也有明文提到，糾察線不僅是言語，也可以直接肢體阻擋，資方衝撞、辱罵合法糾察線是違法對待合法合情合理的罷工行動，糾察線設置雖然有影響到第三人，但是合法行為。

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