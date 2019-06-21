長榮空服罷工》消基會籲長榮和旅行社賠償旅客 罷工預告期入法

2019-06-21 17:59

〔記者楊綿傑／台北報導〕長榮航空空服員昨在協商未果之下無預警罷工，許多旅客措手不及，消基會憂心罷工時間若拉長，影響層面將擴大，呼籲長榮公司和旅行社應該全面負起賠償責任，積極協助旅客，並提供補償措施。同時也呼籲政府應修法訂定合理預告期。最後提醒消費者，可向消基會尋求諮詢及申訴。

消基會指出，長榮公司和旅行社應該全面負起賠償責任，並針對受到影響的團體旅客及一般旅客，積極協助轉機、轉班、改退票等必要協助。並呼籲，就航空公司一再上演的無預警停飛戲碼，政府機關應參照外國法例趨勢，立法要求或於定型化契約上要求旅行社及航空公司需對旅客提出合理的補償措施。

消基會也提到，航空公司近來常因各種因素臨時宣布停飛，旅客權益屢屢遭受犧牲，罷工、停飛事件，既然不可能全部避免，但大眾運輸的驟然停駛，影響及損害民眾權益深鉅，故再次強烈呼籲，政府機關應儘速修法明定，涉及大眾運輸及其他公用事業的勞工罷工，應有合理的預告期，俾讓民眾得有合理期間應變，避免損失的發生及擴大。

對於團客受到的影響，消基會表示，參加團體旅遊因航班停飛未能成行的消費者，航空公司是旅行社旅遊契約的履行輔助人，航空公司的過失，債務人旅行社應與自己之故意或過失負同一責任，旅行社除應退還消費者全額團費，依業者通知無法成行距出發日期的長短，對旅客按比例賠償旅遊費用。如旅行社怠於通知者，應賠償消費者依旅遊費用之全部計算之違約金。

另外，已參團成行的旅客如因罷工事件，而無法按原定行程進行，旅行社應以自己之費用安排團員至次一旅遊地，與其他團員會合；無法完成旅遊之情形，對全部團員均屬存在時，並應依相當之條件安排其他旅遊活動代之；如無次一旅遊地時，應安排團員返國。等候安排行程期間，團員所產生之食宿、交通或其他必要費用，應由旅行社負擔。且旅行社應安排團員旅客轉搭其他航班，衍生的滯留費用由旅行社負擔，不得向消費者另外收取。

在散客部分，消基會說，已預訂長榮航空班機的消費者，務必保留訂位、付費單據，以要求長榮負起債務不履行責任。針對滯留在國外的非團客，長榮應依旅客意願，協助簽轉其他航班，或提供退改票免收手續費。為確保消費者權益，長榮除需退回全額機票款項（未扣手續費），對於旅客因行程延遲、變更所衍生的相關費用，包括食宿、機票差價等，應就消費者所提之相關憑證，負起損害賠償責任。

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