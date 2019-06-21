蘇澳、花蓮航行70分鐘 藍鵲輪預計9月啟航

2019-06-21 16:13

［記者王峻祺／花蓮報導］交通部航港局今年針對蘇澳－花蓮海上藍色公路祭出補助優惠，鼓勵民眾搭乘，目前除有麗娜輪行駛週六、週日的航班外，由百麗航運引進的高速客輪「藍鵲輪」預計於9月啟航，今提前在花蓮試航，2地航行時間僅70分鐘，未來將與旅行社合作「一條龍」遊程，民眾可自台北車站搭車後直達蘇澳，再轉搭客輪至花蓮。

百麗航運今年與台開集團風獅旅行社合資引進澳洲大型高速客輪「雲豹」與「藍鵲」，其中雲豹輪已於今年3月投入布袋往返馬公航線經營，藍鵲輪則預計9月投入蘇澳往返花蓮航線，為藍色公路再添一艘輪船；藍鵲輪今舉行花蓮首航儀式，航港局長郭添貴、立委蕭美琴、花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭縣副縣長林建榮等人受邀出席。

百麗航運「藍鵲輪」由澳洲船廠Austal建造，總噸位899噸，能搭載552名乘客，是現今世界上最快客輪，巡航船速最高可達39.2節，約時速70公里，船長49.9米、船寬13.3米，蘇澳到花蓮航行時間只要1小時10 分；目前航班時間及票價未定。

郭添貴說，航港局今年針對藍色公路，推出「蘇花寒暑假藍色公路試辦補助計畫」，補助船舶運送業者寒暑假航次油料及行銷推廣費用，讓申請補助業者，提供優惠方案吸引學生、背包客及家庭親子旅遊客群選擇蘇花藍色公路。

由於藍色公路目前僅麗娜輪往返蘇花2地，航港局暫定補助船票，寒暑期間可享一般票85折、學生票8折，另結合住宿、觀光多元套裝優惠，盼能培養藍色公路客源，促進宜花東觀光產業。

麗娜輪可載運774名旅客，蘇澳－花蓮航行時間1小時45分，單程票價700元，而汽車亦可上船，一輛汽車的載運費1500元，但因輪船受限天候因素停航機率高，且須開船前90分鐘辦理報到等繁雜手續，導致後期搭載率不高，目前一週2班次，平均約5成。

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